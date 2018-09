© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si compiono 13 anni oggi da Real Madrid-Celta. Partita che ha visto l'esordio di Sergio Ramos con i galacticos, giocando il secondo tempo al posto di Francisco Pavon (partita persa per la cronaca per 2-3). Il difensore fu acquistato dai blancos per 25 milioni, una cifra all'ora ritenuta spropositata per quello che all'epoca era una promessa del Siviglia. Investimento invece rivelatosi felicissimo col senno di poi: attualmente è ottavo nella classifica all time delle presenze con la camiseta blanca con 569 gettoni e il trentesimo marcatore con 76 reti. Senza contare il numero di trofei vinti, molti dei quali da capitano: 4 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 4 Liga, 2 Coppe del Re e 3 Supercoppe di Spagna.