40 minuti di colloquio prima dell'allenamento di rifinitura in vista della partita di stasera contro l'Ajax con Solari e Ramos protagonisti da una parte e la squadra in ascolto dall'altra. Un lungo confronto per cercare di tirare fuori il meglio da ogni calciatore in questo momento di crisi, con i Blancos che devono accedere ai quarti di Champions per non fallire totalmente la stagione in corso.