Real Madrid, 50 milioni dalla Cina per Benzema. Il giocatore è dubbioso

Nuove sirene cinesi per Karim Benzema. Secondo quanto riporta Don Balon, infatti, il club spagnolo avrebbero ricevuto un'offerta di 50 milioni dalla Cina per l'attaccante francese. Una valutazione che soddisferebbe Florentino Perez, a caccia di soldi cash da reinvestire subito sul mercato, ma che sembrerebbe non incontrare l'interesse del giocatore. Numeri alla mano, infatti, per l'attaccante non ci sarebbe alcuna convenienza economica sull'ingaggio, che resterebbe inalterato anche in Cina. Al momento non trapelano indiscrezione sul club interessato a Benzema.