Real Madrid, 500 mln per il mercato. E per L'Equipe è "Casino Royal"

"Casino Royal". Questo il titolo dell'edizione odierna de L'Equipe, che in prima pagina dedica spazio a quello che sarà il mercato del Rela Madrid per la prossima estate. Col ritorno di Zidane sulla panchina, il club è pronto ad investire 500 milioni sul mercato, con tanti nomi (francesi e non solo) sul piatto: da Mpappé a Pogba, passando per Hazard.