Real Madrid, 6 giocatori già con Lopetegui. E puntano al trionfo Mondiale

Nella giornata di oggi, racconta Sky Sport, è andato in scena un incontro fra la Juventus e Beppe Bozzo, agente fra gli altri di Rolando Mandragora. Il centrocampista piace come noto al Genoa, ma su di lui ci sarebbe anche la Sampdoria. La Juventus valuta il giocatore almeno 20 milioni...

De Vrij snobba il Mondiale: "Non lo seguirò, già penso all'Inter"

Juve, per i tifosi il colpo da 90 sarà Milinkovic-Savic

Roma forza 4. Per un nuovo ciclo o per dare l'assalto allo Scudetto?

Verdi: "Napoli, non vedo l'ora di iniziare. Bologna, grazie di tutto"

Cori contro Napoli, corso formativo sul rispetto per l'U15 della Juventus

Marotta: "Higuain non ha chiesto la cessione. Icardi? Fantacalcio"

Marotta: "Emre Can? Spero in 10 giorni. Cancelo buon giocatore"

Milan, Fassone: “Saremo volano per la crescita del calcio femminile”

Dei 23 calciatori convocati dal ct della Spagna Julen Lopetegui per il Mondiale in Russia, sono sei i calciatori che militano nel Real Madrid e che già si allenano col prossimo allenatore del club campione d'Europa. Ecco l'elenco:

