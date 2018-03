Real Madrid, a fine stagione Marcos Llorente lascerà il club

© foto di J.M.Colomo

Con Zidane in panchina Marcos Llorente non riesce a trovare spazio nel Real Madrid. Il giovane giocatore viene spesso escluso anche dalla lista dei convocati dei blancos per le gare di campionato e Champions e come riporta il quotidiano spagnolo AS a fine stagione lascerà il Real. Sulle sue tracce ci sono Eintracht Francoforte e Real Sociedad e i merengues proprio con quest'ultima sperano di farlo rientrare nell'operazione per l'acquisto di Odriozola.