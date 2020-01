Real Madrid, a gennaio solo cessioni. Poi l’assalto a Pogba

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano iberico As in edicola fa il punto sul mercato del Real Madrid sottolineando come il tecnico Zinedine Zidane avrebbe deciso di non chiedere rinforzi al club e di attendere l’estate per piazzare il grande colpo che porta il nome di Paul Pogba. L’allenatore infatti sa che al momento il Real non può mettere sul piatto i 150 milioni di euro richiesti dal Manchester United per liberarlo in questa finestra di mercato e per questo punterà sulla crescita di Santiago Federico Valverde come alternativa a Casemiro.

Se in entrata non ci saranno movimenti, sono invece due i calciatori in uscita in questo gennaio. Si tratta del fantasista Brahim Diaz e del centravanti Mariano Diaz.