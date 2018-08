Real Madrid, è giallo Fabio Coentrao. Nessuno sa dove sia il portoghese

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

C'è un giallo Fabio Coentrao in casa Real Madrid. Il difensore portoghese dovrebbe rientrare a Madrid dopo l'anno in prestito allo Sporting, ma il problema è che... nessuno sa dove il giocatore si trovi al momento. L'ultima volta che il giocatore, legato ai Blancos fino al giugno 2019, è stato visto su un campo di calcio era il 20 maggio, data della finale di Coppa di Portogallo persa contro l'Alves. Da 62 giorni il lusitano, che ha rinunciato a partecipare con la sua nazionale al Mondiale, non pubblica nulla sui social network ed è come scomparso. Alcune voci, scrive As, assicurano che in questi giorni stia lavorando con un personal trainer, ma nessuno lo ha visto, tanto meno al centro sportivo di Valdebebas dove non si è mai presentato. Anche in Portogallo non si hanno notizie.