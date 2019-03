0-2 all'intervallo tra Real Madrid e Ajax nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Uno-due terrificante degli olandesi che si sono portati in vantaggio con Ziyech e hanno raddoppiato al 18' con Neres. Già due cambi forzati per Santiago Solari che ha dovuto rinunciare prima a Lucas Vazquez e poi a Vinicius a causa di infortuni: al loro posto sono entrati Bale e Asensio. Da segnalare anche un palo colpito dal gallese sul finale del primo tempo, ma non può certo bastare per i campioni d'Europa in carica che rischiano l'eliminazione. Se la gara dovesse finire così sarebbero infatti gli olandesi ad approdare ai quarti di finale, dopo l'1-2 dell'andata.