© foto di Giacomo Iacobellis

Al 62' Dusan Tasic firma lo 0-3 dell'Ajax al "Benabeu" con uno splendido sinistro all'incrocio. Azione partita da Mazraoui che in scivolata recupera palla anche se sembra che abbia varcato la linea del fallo laterale. L'intervento del VAR porta l'arbitro, il tedesco Brych, a convalidare non prima di aver aspettato qualche minuto per avere una visione più chiara. Real Madrid ora in ginocchio, per qualificarsi deve fare due reti in meno di mezz'ora.