Clamoroso al Bernabeu: dopo 18 minuti della sfida di ritorno tra Real Madrid e Ajax agli ottavi di Champions gli olandesi sono in vantaggio per 2-0. Di Neres la rete del raddoppio, servito alla perfezione da Ziyech al centro dell'area di rigore. Il giocatore dopo aver stoppato il pallone e aver tenuto a distanza Modric, ha scavalcato Courtois con un pallonetto, mandando in visibilio i tifosi ospiti. Al momento l'Ajax sarebbe ai quarti di finale.