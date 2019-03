Real Madrid-Ajax, le formazioni ufficiali: Reguilon preferito a Marcelo

© foto di J.M.Colomo

Sono ufficiali le formazioni di Real Madrid-Ajax, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Senza lo squalificato Sergio Ramos, Solari riparte dal 4-3-3 con Varane accanto a Nacho, e con Reguilon ancora preferito a Marcelo a sinistra e Carvajal a destra. In mezzo non si prescinde da Kroos, Casemiro e Modric, in avanti Lucas Vazquez vince il ballottaggio con Bale per completare il tridente con Benzema e Vinicius. Nell'Ajax confermata la presenza di Neres e Tadic in attacco, solo panchina per Dolberg. Questi gli schieramenti:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius. Allenatore: Santiago Solari.

Ajax (4-3-1-2): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, Van de Beek, de Jong; Ziyech; Neres, Tadic. Allenatore: Erik ten Hag.