A preoccupare l'Ajax e i suoi tifosi a poche ore dal fischio d'inizio della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Real Madrid, non ci sono solo i vari Bale o Benzema, ma anche la direzione arbitrale. Secondo i più importanti media olandesi, tra cui il noto De Telegraaf, spesso i Blancos "giocano in 12 in campo europeo" ricevendo molti favori dall'arbitro di turno. Tra l'altro, il direttore di gara di questa sera, ovvero il tedesco Felix Brych, ha diretto 6 partite in Champions del Real, con 6 vittorie da parte della squadra spagnola.