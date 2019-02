Alcuni tifosi dell'Ajax hanno attentato al sonno dei calciatori del Real. I supporter olandesi, dalle 2.30 alle 4 di notte, hanno acceso petardi e fuochi artificiali all'estero dell'Hotel Okura. I lavoratori del complesso residenziale hanno subito chiamato la polizia che, però, tardo un'ora e mezza per raggiungere la zona. Quattro i fermati.

Ajax fans setting off fireworks at Real Madrid's team hotel in Amsterdam at 3am this morning#AJARMA pic.twitter.com/Uy7UyawMPi

— Football Away Days (@footyawayday) 13 febbraio 2019