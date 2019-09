Real Madrid al lavoro per l'assalto invernale su Pogba. Con la carta Kroos

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

El Chiringuito TV lancia una notizia di un certo rilievo nel calciomercato internazionale, riguardante Paul Pogba. La possibile dipartita del francese dal Manchester United è stato infatti uno dei principali temi a tener banco nella scorsa sessione estiva. Per lui si è parlato di un possibile ritorno alla Juventus, ma soprattutto del Real Madrid. Tanto che i Blancos non si sarebbero arresi, e vorrebbero riprovarci subito a gennaio. Per convincere gli inglesi, ci sarebbe anche una contropartita di livello assoluto, proprio a centrocampo: Toni Kroos.