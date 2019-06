© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' già accaduto a Morata, Isco e Zidane recentemente. Adesso tocca a Lucas Vazquez. Brutta disavventura per l'esterno del Real Madrid, che al ritorno dalle vacanze nelle Isole Baleari ha trovato la sua casa svaligiata dai ladri. La situazione è allarmante, i malviventi hanno portato via effetti materiali e personali. E ora la Polizia sta cercando soluzioni per fermare quella che purtroppo è divenuta proprio una moda. A riportarlo è As.