Real Madrid, altro infortunio per Vallejo: starà fuori tre settimane

Nuovo infortunio per Jesús Vallejo che continua a combattere con i problemi fisici. Il centrale del Real Madrid infatti non ha terminato l'allenamento odierno e i test medici hanno evidenziato una lesione al muscolo della gamba destra che potrebbe tenerlo fuori per altre tre settimane. Il Real Madrid è preoccupato dallo stato fisico di Vallejo che dalla scorsa stagione ha già saltato ben 20 gare per infortunio.