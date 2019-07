Real Madrid, altro infortunio: si fa male Mendy. Lesione alla coscia destra

Dopo gli infortuni già occorsi a Brahim Diaz, ma soprattutto ad Asensio , in casa Real Madrid c'è un altro giocatore che entra in infermeria. Si tratta di Ferland Mendy, terzino mancino 24enne arrivato in questa estate dal Lione e, come informano i canali ufficiali dei blancos, costretto ai box da una lesione muscolare al retto anteriore della coscia destra. Un infortunio non gravissimo, ma che dovrebbe costringere il francese almeno ad un mese di stop.