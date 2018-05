Real Madrid, amici ed entourage di Ronaldo scettici sul suo addio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo via da Madrid? Non è questa la sensazione degli amici e dell'entourage del calciatore. Come riporta As, le persone più vicine al campione portoghese ritengono improbabile il suo addio al Real. Allo stesso tempo, però, le ultime dichiarazioni dopo la finale di Champions hanno spiazzato tutti. Ronaldo non ha ancora deciso, ma non avrebbe affatto gradito due cose in particolare: la proposta di rinnovo con cifre legate a titoli e premi individuali, subito rifiutata, e i tanti elogi di Florentino Perez nei confronti di Neymar, proprio nella notte in cui CR7 festeggiava il suo quinto Pallone d'Oro.