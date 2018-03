Real Madrid, ancora problemi per Ronaldo: il fisco rifiuta la sua offerta

Il fisco spagnolo ha rifiutato l'offerta di Cristiano Ronaldo. Secondo As, la stella del Real Madrid avrebbe proposto circa 3,8 milioni di euro, oltre a dichiararsi colpevole, per evitare la via penale dopo la sua tanto discussa evasione fiscale. Non abbastanza per la Hacienda, che adesso pensa di chiedere a Ronaldo la somma della presunta evasione più una multa per un totale di quasi 25 milioni.