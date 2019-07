Real Madrid ancora sconfitto. Il Tottenham vince 0-1 in Audi Cup

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Altra sconfitta in amichevole per il Real Madrid, che sta faticando e non poco in questo pre-stagione. I Blancos sono stati sconfitti per 0-1 dal Tottenham nella sfida di Audi Cup, decisa dalla rete siglata dal solito Harry Kane a metà della prima frazione di gioco. Gli Spurs, dal canto loro, continuano nell'eccellente preparazione all'ormai sempre più imminente avvio della Premier League.