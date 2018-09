Real Madrid, approvato il rinnovamento del Santiago Bernabeu

© foto di Giulia Borletto

Il Real Madrid finanzierà da solo il rinnovamento del Bernabéu. I soci del club spagnolo infatti hanno dato il via libera al Consiglio di prendere in prestito fino a 575 milioni di euro e un massimo di 35 anni per rimborsare il rinnovamento. Florentino Perez dunque è riuscito a far passare un progetto che promuove da anni ottenendo una larga maggioranza: 1.017 voti a favore, 57 contrari e 23 astensioni.