Real Madrid, As apre: "Zidane ha la ricetta per eliminare il Bayern"

"Zidane ha la ricetta per eliminare il Bayern". Titola così l'edizione odierna di As in vista del ritorno della semifinale di Champions tra Real Madrid e bavaresi. "Né retrocedere né calcolare né fare cose strane", l'avvertimento del tecnico francese ai suoi nella conferenza stampa di ieri. Parole che trovano ampio spazio nella prima pagina del quotidiano spagnolo.