Real Madrid, AS in prima pagina: "Bale obiettivo del Man United"

© foto di Lazzerini

AS in prima pagina apre titolando: "Bale obiettivo del Man United". La stampa inglese parla di una possibile offerta da 140 milioni di euro, ma il Real Madrid lo valuta molto di più. Il gol messo a segno contro il Liverpool in finale in rovesciata, ha riaperto tante possibilità per il futuro del gallese, spesso ai margini del club Blancos.