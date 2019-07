Real Madrid, Asensio blindato: rifiutate sei offerte per il crack spagnolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid blinda Marco Asensio, ancora una volta. Secondo quanto riporta Cadena SER, i blancos avrebbero rifiutato ben sei offerte per il proprio talento offensivo in questa sessione di mercato. Asensio, cercato anche da Juventus, Inter e Liverpool, viene considerato infatti un elemento imprescindibile per la rosa di Zidane.