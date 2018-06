Real Madrid, Asensio chiederà la cessione in caso di arrivo di Neymar

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Asensio via dal Real Madrid in estate? Secondo il Daily Star è un'opzione concreta, soprattutto se dovesse avere un seguito le voci che vedono Neymar accostato al club madrileno. Asensio, già in lotta per una maglia con i vari Cristiano Ronaldo, Bale e Isco, potrebbe infatti "divorziare" dal Real, sfruttando i numerosi corteggiamenti arrivati dalla Premier League e in particolare il Liverpool ha più volte chiesto informazioni sulla sua situazione contrattuale.