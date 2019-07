Real Madrid, Asensio dopo l'infortunio: "È una nuova sfida nella mia vita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Asensio si è infortunato gravemente ai legamenti, e rischia di aver già compromesso l'intera stagione agonistica. L'attaccante del Real Madrid ha raccontato le sue sensazioni tramite una lettera pubblicata sui suoi profili social. Ecco quanto si legge da Twitter:

"Ho iniziato questa stagione con nuove speranze, curando la preparazione in ogni dettaglio per giocare alla grande. Sia per i tifosi del Real che per me. La vita però può colpirti anche quando sembra che tu vada al massimo, e tutto può cambiare completamente in un attimo. Questi giorni sono stati molto difficili, ma ora inizia una nuova sfida personale nella mia vita e sono comunque fiducioso che possa essere un'altra grande stagione. I messaggi di supporto e le prove di affetto mi hanno dato molta forza per poter affrontare questa sfida. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore, ci rivedremo presto".