Real Madrid, Asensio: "Felice per la vittoria, sono contento qui"

© foto di J.M.Colomo

Marco Asensio, esterno del Real Madrid, parla della vittoria in casa del Bayern Monaco nella prima delle due semifinali. Queste le sue parole a Premium: "Siamo contenti per la vittoria, sapevamo che sarebbe stata difficile e siamo fiduciosi in vista della gara del Bernabeu e sono molto contento per il gol. Sapevamo anche di non poter gestire sempre il pallone e così abbiamo fatto ripartendo in contropiede. Concorrenza? Nel Real ne troviamo tanta, ma sono contento qui e mi gioco sempre le mie chance fino in fondo. C'erano tanti club su di me che mi avrebbero garantito più minuti, anche la Roma, ma quando ho saputo del Madrid non ho avuto dubbi".