Real Madrid, Asensio preoccupa. Brutto infortunio, si teme un lungo stop

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grave infortunio per Sergio Asensio. Il centrocampista del Real Madrid nel corso della partita di ieri contro l'Arsenal si è fatto male in un'azione di gioco mentre cercava di difendere il pallone da Aubameyang. Lo spagnolo ha appoggiato male la gamba ed è caduto tenendosi le mani sul volto e facendo già capire la gravità della situazione. Il giocatore è stato portato via dal campo in barella e si teme la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.