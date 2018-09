Real Madrid-Atletico Madrid, formazioni ufficiali: titolari Asensio e Lemar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle 20.45 al Bernabeu andrà in scena il derby di Madrid tra Real e Atletico. Lopetegui per tornare alla vittoria punta su Asensio nel tridente e Nacho a sinistra in difesa. Nell'Atletico invece Lemar titolare mentre Filipe Luis agirà in difesa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Asensio y Benzema.

ATLETICO MADRID: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe Luis; Rodrigo H., Saúl, Koke, Lemar; Griezmann e Diego Costa.