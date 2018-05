Real Madrid, atteso un incontro con l'agente di Bale. Futuro in bilico

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Sky Sports Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, incontrerà a breve la proprietà del Real Madrid per discutere del futuro del suo assistito. Manchester United e Chelsea sono i club accostati al gallese, così come il Tottenham anche se è da escludere un suo ritorno agli Spurs per il suo ingaggio di gran lunga più alto di qualsiasi giocatore della rosa di Mauricio Pochettino.