Real Madrid, Bale appetito solo in prestito. E spunta il Manchester United

Il Manchester United è fra i possibili acquirenti di Gareth Bale. L'attaccante del Real Madrid è in uscita, ma la propensione agli infortuni del gallese e il suo alto ingaggio rendono difficile una collocazione a titolo definitivo, tanto da indurre i blancos a considerare un prestito con diritto di riscatto. Con questa formula, riporta Marca, ecco l'interesse dei red devils pronti a pagare 6 milioni per l'acquisto a titolo temporaneo. Bale, classe 1989, è stato acquistato dal Real Madrid nel 2013 per l'allora cifra record di 100 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2022.