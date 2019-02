Real Madrid, Bale: "Con Zidane non eravamo proprio ottimi amici"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gareth Bale ha parlato a FourFourTwo del suo rapporto con l'ex tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane: "Non ci ha detto niente della sua partenza, non ho parlato con lui dopo la sua partenza. Il nostro rapporto era buono, ma non eravamo proprio buoni amici. C'era una rapporto professionale normale. In finale di Champions volevo giocare, ero frustrato per la panchina. Avevo segnato 5 gol in 4 partite al ritorno dall'infortunio, meritavo di giocare dal 1'. Volevo andarmene, quando sono entrato ero un po' arrabbiato e sarà per questo che ho fatto quella rovesciata. L'ho fatto per me e per la squadra, quello che contava era vincere. Anche se ho giocato solo gli ultimi 30 minuti".