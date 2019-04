© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marca fa il punto sul futuro di Gareth Bale, che appare sempre più lontano dal Real Madrid. Il gallese, nonostante il ritorno di Zinedine Zidane con il quale non c'è certamente un rapporto idilliaco, sta giocando titolare. Tuttavia le prestazioni non sono all'altezza della sua fama e nell'ultima sfida contro l'Elche ha faticato non poco ed è arrivato qualche fischio. A dispetto delle parole dell'agente, che assicura una sua permanenza, Bale è fra i giocatori con la più alta probabilità di essere ceduto al termine della stagione.