© foto di Insidefoto/Image Sport

Gareth Bale, nel corso di un'intervista per BT Sports Film, ha parlato della sua carriera da calciatore: "I giocatori sono dei robot. Per un professionista del calcio non è possibile decidere il proprio calendario come accade in altri sport quali tennis o golf. Ci dicono dove dobbiamo andare e quando andarci, a che ora dobbiamo mangiare e quando dovremo passare del tempo con l'allenatore. E' come se perdessi la tua stessa vita in qualche modo".