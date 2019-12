Real Madrid, Bale: "I fischi? Una volta mi scioccavano. Ora li so gestire"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Intervistato da BT Sport Gareth Bale ha parlato della contestazione che il Santiago Bernabeu gli ha riservato, non ultimo quella del 23 novembre al ritorno dalla Nazionale dopo l'irriverente (e irrispettoso) messaggio: "Galles. Golf. Madrid. In questo ordine" esposto dopo la qualificazione del suo Galles a Euro 2020. Ecco le sue parole: "La prima volta che mi hanno fischiato è stato un po' uno scioccante, sorprendente. Realmente non sapevo come gestire la situazione. Col tempo impari però a farlo. Adesso scrollo solo le spalle...". Bale ha inoltre aggiunto: "In un certo senso è il posto migliore (il Bernabeu, ndr) dove fischiarmi se non faccio una buona prestazione. Ovviamente devo continuare a lavorar duro e dimostrare ai tifosi ciò che posso fare. In questo modo i fischi si fermeranno e tu puoi continuare la tua carriera".