Real Madrid, Bale inserito tra i partenti ma lui vuol restare

Il Real Madrid prepara la rivoluzione nella rosa per la prossima stagione e il gallese Gareth Bale è stato indicato come uno dei principali elementi del gruppo che dovranno essere ceduti. In realtà secondo El Chiringuito, l'agente del giocatore ha già informato i dirigenti del club che Bale vuol restare. Il giocatore ha un contratto col Real Madrid fino al 2022.