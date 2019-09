Real Madrid, Bale: "L'assenza di fiducia ti porta in una spirale negativa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dal ritiro del Galles torna a parlare, ancora una volta, Gareth Bale. L'esterno del Real Madrid, nelle dichiarazioni raccolte dal Mirror, ha assicurato di sentirsi "molto meglio", tornando poi su quanto accaduto intorno a lui negli scorsi mesi:

"Giocare con continuità, farlo bene e segnare ti porta tantissima fiducia. Chiunque a certe condizioni rende meglio, e arriva a segnare ancora più gol. Quando sono subentrato nelle partite estive non ero totalmente a posto, e quando non raggiungi quello che vorresti, senti una sensazione di frustrazione. Entri in una spirale negativa. Ma adesso posso davvero aiutare la mia squadra".