Real Madrid, Bale la chiave per arrivare a Paul Pogba

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gareth Bale può essere la chiave per arrivare a Paul Pogba. Continua l'assalto da parte del Real Madrid per il centrocampista francese del Manchester United, ormai lontano dalla Premier League. Secondo quanto riportato da Marca, le merengues potrebbero offrire l'esterno gallese per poter arrivare al calciatore dei red devils. La Juventus attende, ma Zidane vuole assolutamente arrivare all'ex bianconero.