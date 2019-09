© foto di Insidefoto/Image Sport

Gareh Bale, esterno offensivo del Real Madrid, è intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia del match tra Galles e Azerbaijan per parlare del suo futuro, ma soprattutto di quanto accaduto durante l'estate: "Mi sento in forma, non vedo l'ora di scendere in campo domani. La pressione degli ultimi mesi non mi ha danneggiato dal punto di vista mentale, forse più da quello fisico. Non mi ha fatto bene rimanere cinque-sei settimane senza giocare, ma adesso è acqua passata. Le critiche? Non le ascolto, considerando che arrivano da persone che non conoscono la situazione. Ho lavorato duramente e, le cose che sono successe rimarranno private tra me e il Real Madrid".