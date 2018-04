Real Madrid, Bale non ha nessuna intenzione di lasciare i Blancos

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da AS, nonostante le mille voci di mercato, Gareth Bale non ha nessuna intenzione di lasciare il Real Madrid. Il gallese non è più il titolare indiscusso nello scacchiere tattico di Zidane, ma nonostante questo vuole continuare la sua avventura con la maglia dei Blancos. Se Bale lascerà il Real, sarà solo per volontà del club e non del giocatore.