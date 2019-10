© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid è ancora interessato a Paul Pogba, ma è difficile immaginare di poter inserire Gareth Bale nella trattativa. Stando a quanto riportato dal Mirror, infatti, l'idea della scorsa estate è destinata a morire perché dal Manchester United hanno già rifiutato più di una volta il gallese. Il motivo? Troppi infortuni per un ragazzo di 30 anni che adesso dovrebbe vivere il pieno della sua carriera. E anche per gennaio (o per la prossima estate) è impossibile che le strade di Bale e dei Red Devils s'incrocino.