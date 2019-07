Real Madrid, Bale non si rassegna: il gallese vuole restare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gareth Bale vuole convincere in tutti i modi Zinedine Zidane. L'esterno ex Tottenham, nonostante la volontà della società madrilena di cederlo, sta cercando in tutti i modi di rimanere al Real Madrid e ritagliarsi un posto nell'undici titolare del tecnico francese. Il giocatore può rimanere, anche perché è escluso un prestito, come dichiarato nei giorni scorsi dal suo agente.