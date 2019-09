© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gareth Bale, dopo la turbolenta estate che lo ha visto coinvolto sul mercato, è tornato a parlare della sua situazione dal ritiro della nazionale. Ecco alcune parole estratte dall'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sports: "Mi ha sorpreso il cambio di opinione sul mio futuro. Devo parlare con il Real Madrid, è qualcosa tra me e loro. Non sto giocando in maniera serena, ma sono professionale e farò tutto il possibile".