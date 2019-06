Real Madrid, Bale punta i piedi: ha comunicato a Zidane di voler restare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gareth Bale sembrava uno dei giocatori in uscita dal Real Madrid ma pare che non abbia intenzione di lasciare la Spagna questa estate. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS infatti il giocatore gallese ha comunicato personalmente ai dirigenti del club blanco di non voler partire in questa sessione di mercato e di voler continuare a vestire la maglia del Real anche nella prossima stagione. I rapporti con Zidane però non sono dei migliori e il tecnico francese sembra non voler più contare su di lui. Tuttavia questo non sembra aver smosso Bale dalla sua decisione.