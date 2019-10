© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gareth Bale riapre la via cinese. Secondo quanto riporta Marca, nelle ultime ore gli agenti dell'esterno gallese hanno avuto diversi contatti con lo Shanghai Shenhua per provare a riaprire la pista che potrebbe portare il giocatore in Cina a gennaio. Sempre più separato in casa tra le fila del Real Madrid, l'ex Tottenham era stato vicino a questo trasferimento già la scorsa estate.