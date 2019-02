© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È rottura fra Gareth Bale e lo spogliatoio del Real Madrid. Il gallese ha realizzato il rigore decisivo col quale i blancos hanno vinto contro il Levante. Tuttavia non solo non ha esultato, ma ha anche avuto un gesto di stizza nei confronti di Lucas Vazquez che voleva festeggiare con lui. Nei giorni scorsi, ricordiamo, sono emerse alcune voci circa lo status di outsider del gallese all'interno dello spogliatoio, con Marcelo e Courtois che hanno avuto parole poco carine nei suoi confronti. In particolar modo, il terzino brasiliano ha sottolineato come il gallese non voglia sapere di integrarsi, al punto da non aver imparato una parola di spagnolo in oltre cinque anni di permanenza. Inoltre viene sottolineato come Bale non frequenti nessun membro della squadra, non partecipi alle cene per andare a letto presto. Commenti per nulla graditi al giocatore che in estate sembrava sul piede di partenza. Situazione poi cambiata dall'addio del tecnico Zinedine Zidane, col quale il rapporto non era certamente idilliaco.