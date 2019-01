Real Madrid, Bale torna tra i convocati: ok per l'Espanyol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Recupero importante per il Real Madrid che per la sfida di questa sera contro l'Espanyol potrà contare anche su Gareth Bale. Il gallese ha recuperato dall'infortunio e figura tra i convocati di Santiago Solari per la sfida di Barcellona. Fuori invece gli infortunati Asensio e Mariano. La lista completa:

Portieri: Courtois, Luca y Altube.

Defensori: Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Reguilón.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, M. Llorente, Brahim, Isco y Ceballos

Attaccanti: Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Vinicius Jr.