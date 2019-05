Real Madrid, Bale vuole salutare il Bernabeu contro il Betis

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da AS, Gareth Bale starebbe puntando con decisione a entrare tra i convocati della sfida casalinga del Real Madrid contro il Real Betis prevista per domenica, perché consapevole che potrebbe essere l'ultima occasione per salutare il Bernabeu trasformando gli ultimi fischi ricevuti in applausi d'addio. Zidane non lo ha convocato nelle ultime due uscite in accordo con il club, per evitare che il suo agente possa pensare di proseguire la sua avventura in Blancos. Le opzioni principali per il futuro del gallese restano il Manchester United e il Tottenham, con il Real che non vede l'ora di togliersi di torno i 14 milioni di euro di ingaggio dell'attaccante.