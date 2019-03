Real Madrid-Barça, le formazioni ufficiali: panchina per Marcelo e Vidal

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alle 20.45 andrà in scena il secondo Clasico in tre giorni. Questa volta Real Madrid e Barcellona si sfideranno in campionato e Solari ha deciso di lasciare fuori Marcelo, preferendogli Reguilon mentre Bale, Benzema e Vinicius giocheranno in attacco. Valverde risponde con Messi, Suarez e Dembelè mentre Vidal va in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Kroos, Casemiro, Modric; Bale, Benzema e Vinicius.

BARCELLONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Luis Suárez e Dembélé